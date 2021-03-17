«Не наши дисциплины»: в Федерации фристайла РФ объяснили значение золота и серебра россиянок на чемпионате мира

Золотая и серебряная медали, которые завоевали российские фристайлистки в дисциплине биг-эйр на чемпионате мира-2021, являются большой победой России. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

Он подчеркнул, что дисциплины фри-ски, в которые входит биг-эйр, слоупстайл, хафпайп традиционно считаются североамериканскими дисциплинами, и чтобы достигнуть в них таких выдающих результатов, была проделана серьезная планомерная работа.

«Результат мы видим, к нему мы долго шли, и для нас это большая победа в этих дисциплинах иметь золото и серебро», - пояснил Курашов.

Президент Федерации фристайла России добавил, что в США, где в Аспене проходило мировое первенство, команда ехала за хорошим результатом, несмотря на непростой подготовительный сезон.

«И Настя Таталина, и Лана Прусакова планомерно шли к этой победе, и до Олимпийских игр в Корее, и после Олимпийских игр в Корее. К сожалению, Настя Таталина травмировалась в позапрошлом сезоне, но ей удалось восстановиться и психологически, и физически», - отметил Курашов.

Накануне россиянка Анастасия Таталина, набрав 184,50 балла, завоевала первую в истории страны золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине биг-эйр. На второй ступеньке пьедестала разместилась еще одна россиянка Лана Прусакова.