Шойгу не исключил восстановления диалога России и НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду на восстановление в перспективе полноценного диалога с НАТО на равных условиях. Об этом глава российского военного ведомства заявил в интервью казахстанскому изданию Tengrinews.

«Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове - полноценный, и равноправный диалог, работа совета Россия - НАТО», - отметил он.

Шойгу подчеркнул, что в полноценном диалоге Москвы и Североатлантического альянса есть крайняя необходимость, поэтому сторонам нужно договариваться. В то же время министр заявил, что Россия ответит должным образом, если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует реализовывать разные подходы в отношениях с Кремлем. По его словам, концепция отношений с Россией будет включать в себя как сдерживание, так и открытый диалог. При этом НАТО приложит максимум усилий, чтобы избежать недопонимания между сторонами, подчеркнул Столтенберг.