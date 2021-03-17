Назван неожиданный фактор, влияющий на смертность от COVID-19

Выбор темпа ходьбы, который предпочитают люди, влияет на смертность от коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера в Великобритании, изучив данные порядка 412 тысяч британцев из биобанка, представляющего собой базу медицинских и генных сведений полумиллиона жителей страны в возрасте от 40 до 69 лет. Об этом пишет газета Leicestershire Live.

Согласно выводам ученых, медленная ходьба практически в 3,75 раза увеличивает риск умереть в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Стоит отметить, что на этот показатель не влияли лишние килограммы: риски были одинаково высокими у медлительных людей как с нормальным весом, так и с ожирением.

С чем связана наблюдаемая закономерность, исследователи однозначно ответить не могут. Согласно предположению авторов работы, причина может крыться в лучшем состоянии сердечно-сосудистой системы, которая характерна для любителей быстрого темпа ходьбы.