Ученые назвали эффективное натуральное средство против выпадения волос

Лавандовое масло эффективно против выпадения волос. К такому выводу пришли ученые, проведя соответствующее исследование на мышах. Об этом пишет газета Express. В рамках эксперимента раз в день на спины грызунов наносили лавандовое масло. Исследователи применяли вещество пять дней в неделю в течение месяца.

Затем авторы исследования изучили, как масло повлияло на состояние волосяных фолликулов. Оказалось, что вещество проявило себя как средство, стимулирующее рост волос: увеличилось число активных волосяных луковиц.

Издание обращает внимание, что лавандовое масло является более безопасной альтернативой многим другим методам лечения выпадения волос.

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