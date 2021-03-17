Григорий Карасин возглавил Комитет Совета Федерации по международным делам
До этого политик занимал должность первого заместителя председателя Комитета по науке, образованию и культуре.
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Комитет Совета Федерации по международным делам избрал Григория Карасина своим председателем.
«Карасин единогласно избран председателем всеми членами комитета», - заявил член комитета Вадим Деньгин.
Теперь это решение предстоит утвердить на пленарном заседании. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее нынешний председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил, что готовится переизбираться на новый пост. Отмечается, что он перейдет на должность выше и займет пост вице-спикера Совфеда по международному направлению вместо Ильяса Умаханова.