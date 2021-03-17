Косачев подтвердил, что займет новую должность в Совете Федерации

Пост главы международного комитета в Совете Федерации вместо находящего на нем сейчас Константина Косачева в ближайшее время может занять сенатор Григорий Карасин. Информацию об этом подтвердил сам глава международного комитета.

«Да», - ответил Косачев на вопрос РИА Новости о перестановках в Совете Федерации.

При этом сам Константин Косачев перейдет на должность выше и займет пост вице-спикера Совфеда по международному направлению вместо Ильяса Умаханова.

Как только что стало известно из прямой трансляции заседания Cовета Федерации в Twitter, Ильяс Умаханов покинул пост зампреда СФ и занял должность спецпредставителя Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Об этом сообщила председатель Валентина Матвиенко.

Избираться на новый пост глава международного комитета Константин Косачев также должен сегодня, 17 марта. Сенатор Григорий Карасин, который перейдет на его должность, ранее занимал должности заместителя министра иностранных дел РФ, а также в течение пяти лет был послом России в Великобритании.