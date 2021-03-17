Оборону Крыма могут усилить комплексами С-500

Новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500 и С-350 могут поступить на вооружение в Крым и другие регионы Южного военного округа (ЮВО) с целью дооснащения в любой момент. Об этом в интервью газете «Красная Звезда» заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Южный военный округ является приоритетным в плане оснащения современными образцами вооружения. Поэтому поступление на вооружение нашей армии ВВС и ПВО новейших комплексов ПВО С-500 и С-350 также может произойти в любой момент в рамках ее дооснащения», - сказал он.

Дворников акцентировал, что на данный момент модернизации не требуется, поскольку подразделения ПВО на территории полуострова вооружены современными С-400 2016 и 2017 годов выпуска.

«Развернута достаточно мощная система противовоздушной обороны. Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всем диапазоне высот и скоростей», - пояснил генерал армии.

Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко рассказал, что завершить испытания и принять на вооружение зенитно-ракетный комплекс С-500 планируется в 2021 году.