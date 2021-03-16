Финансист рассказала, как заработать на растущем рубле

Перед вкладыванием своих средств в рубль в момент его роста стоит понять, почему поднялась валюта, оценить длительность ее подъема и все последующие риски. Без этого размен валюты слишком рискованно пытаться превратить в способ заработка.

Такую рекомендацию дала финансовый советник Анна Харченко в беседе с агентством «Прайм». Если вкладчик является инвестором, то реагировать на короткие скачки курса не стоит в принципе. Также доступен вариант покупки надежных государственных облигаций.

В настоящее время, как подметила эксперт, размер рубля определяется под влиянием растущих цен на нефть и ослабления рисков санкций. В таких условиях следует обратить внимание на акции российских нефтяных компаний.

Рост доходности инвестиционного портфеля можно также увеличить за счет индивидуального инвестиционного счета. Его открытие дает 13% дохода при условии, что ранее имел место факт выплаты НДФЛ из своих доходов.

Ранее аналитик предположил возможный обвал доллара и евро в апреле этого года. Причина подобного прогноза состоит в увеличении спроса на российскую нефть.