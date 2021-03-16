Американский суд восстановил обязательства Осиповой по привозу детей из России

В Соединенных Штатах Апелляционный суд отменил принятое им ранее постановление, согласно которому россиянка Богдана Осипова имела право на некоторое время отложить переезд своих детей из России на американские территории. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу суда.

По решению суда, доводы Осиповой, доказывающие ее право на отсрочку выполнения судебного решения о возврате детей в США до окончания рассмотрения апелляции, были признаны неубедительными. В связи с этим для россиянки была также отменена временная отсрочка от 16 февраля текущего года.

Одним из условий освобождения россиянки из американской тюрьмы являлось осуществление ею «добросовестных попыток» вернуть своих детей из России в США. Данный на это срок истек 22 февраля, и сейчас женщина настаивает на своей неспособности выполнить условия сделки.

Ранее Осипова была признана виновной по делу о похищении своего ребенка и вывозе его за пределы Соединенных Штатов. Россиянку приговорили к семи годам лишения свободы, после чего, в 2021 году, решение суда пересмотрели и позволили Осиповой выйти из тюрьмы при соблюдении ряда условий.