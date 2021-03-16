В Италии художник изобразил на поле ампулу со «Спутником V»

В Италии на поле появилось стилизованное изображение ампулы со «Спутником V». Автором изображения выступил итальянский художник Дарио Гамбарин, который прославился большим форматом рисунков с природным ландшафтом. В искусстве такое направление называется ленд-арт.

«Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. В Италии "Спутник V" начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», - рассказал художник в интервью ТАСС.

На стилизованной «бутылочке» написано латинскими буквами название вакцины - «SPUTNIK - V».

Ранее Дарио Гамбарин изобразил на поле портрет президента России Владимира Путина. Рядом с ним было выложено имя на кириллице. Кадры были сделаны одним из российских спутников, который проводит дистанционное зондирование Земли.