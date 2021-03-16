Блокировки Роскомнадзора могут не ограничиться Twitter
Новые блокировки могут коснуться таких приложений как Facebook, Instagram и YouTube.
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Роскомнадзор не исключил вероятность блокировки по отношению к площадкам Facebook, Instagram, YouTube, если они также будут нарушать российское законодательство, как и Twitter. Об этом сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.
«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, что мы пойдем также по линии технической», - сказал Субботин журналистам во вторник.
Ранее Роскомнадзор вынес предупреждение в отношении социальной сети Twitter. Если сервис не удалит запрещенную информацию, то площадка будет заблокирована на территории страны через месяц.