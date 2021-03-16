В Госдуме рассказали о «темных силах» в российском Интернете

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев завил о том, что «темные силы» в виде стан Запада продолжат деструктивную деятельность в российском сегменте Интернета. Он также не исключил вероятность зарубежного вмешательства в российские выборы.

«Заграница нас не оставляет - "темные силы". Я уверен, что и вмешательство будет продолжено и на выборах будет активность высокая. Помешать, внести эти сложные проблемы - ложные минирования, увлечение (в незаконную деятельность - прим. ред.) подростков, несанкционированные митинги - вес это будет продолжаться - мы должны быть к этому готовы... Мы должны запретить эту деструктивную информацию в нашем, российском Интернете. Пусть это будет у них», - заявил Пискарев, подводя итоги заседания комиссии Госдумы.

Также Пискарев рассказал об инициативе создать на территории РФ представительства крупнейших интернет-площадок. Это, по мнению депутата, позволит наладить коммуникацию с правительством и избежать блокировок в случае обнаружения нежелательного контента.