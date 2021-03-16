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Глава Рособрнадзора объяснил необходимость изменения формата ЕГЭ

Ирина Лосик
18:12 16.03.2021
Анзор Музаев заявил, что определенные нюансы, на которые обращают внимание сдающие экзамены школьники, находятся на постоянном контроле и обязательно будут преобразованы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе со «Звездой» ответил на вопрос о том, как возникла необходимость в изменении формата Единого государственного экзамена в России. По его словам, в первую очередь это связано с развитием и, в частности, цифровизацией общества, на которые невозможно не обращать внимания. Музаев подчеркнул, что, единожды упустив из виду этот момент, впоследствии можно и вовсе остаться не у дел.

«Это обстоятельство не связано с нашими желаниями и желаниями части экспертов, дело в том, что цифровые технологии и форматы, искусственный интеллект развиваются с такой скоростью, просто невероятной, что, если мы не будем двигаться в этом направлении, можем очень многое упустить, а потом еще потратить очень много времени, чтобы догнать, если мы вообще это сможем сделать», - сказал глава Рособрнадзора.

При этом Музаев подчеркнул, что опыт, к настоящему времени полученный рядом высших учебных заведений России, в частности, к примеру, СпбГУ, позволяет использовать цифровые следы студентов в процессе обучения.

«Тут я сразу хотел бы подчеркнуть одну вещь: речь не идет о чипировании, зомбировании и тому подобной ерунде», - с улыбкой отметил он.

Музаев заявил также и о том, что определенные спорные нюансы, на которые обращают внимание сдающие ЕГЭ, находятся на постоянном контроле и в процессе преобразования. В качестве примера он привел мнение об «узконацеленности» Единого госэкзамена на определенные выбранные предметы.

«Мы ругаем ЕГЭ за то, что он смотрит на знания ребенка только в одном предмете, что ЕГЭ не предоставляет дополнительной альтернативы для особенных детей, что вообще нет иного варианта для, так скажем, стрессующих детей, которые хотели бы сдать в каком-то ином виде. На вопрос, какой иной формат, ответа нет. Мы четко понимаем, что мы постепенно можем двигаться в направлении, что портфолио, конечно, должно кардинально измениться», - заявил Музаев.

Впервые о возможном изменении формата госэкзамена глава Рособрнадзора сообщил ранее. По его словам, задуматься об этом стоит в случае, если количество школьников, сдающих ЕГЭ только для получения аттестата, не изменится и останется на уровне 70 тысяч человек.

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