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В России может измениться формат итоговой аттестации в школах

Алена Миронова
11:36 16.03.2021
Поднять соответствующий вопрос возможно будет после проведения ЕГЭ в 2021 году.
В России может измениться формат итоговой аттестации в школах
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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После проведения ЕГЭ в 2021 году можно будет поднять вопрос об изменении формата итоговой аттестации. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что в случае, если количество школьников, сдающих экзамен только для того, чтобы получить аттестат, останется таким же (около 70 тысяч), то стоит задуматься об изменении формата.

Ранее Рособрнадзор раскрыл детали выпускных экзаменов для школьников. Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, будут в 2021 году сдавать экзамены, основанные на заданиях ЕГЭ. В этом году государственные выпускные экзамены пройдут с 24 по 28 мая. В ведомстве также приняли решение ввести в июле дополнительную неделю ЕГЭ для школьников, которые не смогут сдать экзамен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. 

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