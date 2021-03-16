«Дерзайте, Александр Михалыч»: Фетисов пожелал успехов Овечкину в борьбе за вход в топ-5 снайперов НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, ведущий телеканала «Звезда» Вячеслав Фетисов прокомментировал попадание российского хоккеиста Александра Овечкина в топ-6 лучших снайперов НХЛ. Ведущий пожелал спортсмену успехов в достижении пятого места, до которого россиянину надо забросить еще 14 шайб.

«Он, конечно, герой Washington Capitals, но он россиянин, наш гражданин. И мы все желаем добраться до главной цели - казалось бы, недостижимого результата Уэйна Гретцки. Но надо потерпеть, Саш. Я думаю, что цель оправдывает любые средства. С уважением относимся к этому выдающемуся спортсмену. Поэтому дерзайте, Александр Михалыч, ждем следующих рекордов», - заявил Фетисов.

Овечкин повторил достижение канадца Фила Эспозито, занимающего шестую строчку рейтинга с 717 заброшенными шайбами. На пятом месте рейтинга сейчас находится канадец Марсель Дионн, завершивший карьеру в 1989 году. Он забросил 731 шайбу, сыграв в НХЛ 1 348 матчей.