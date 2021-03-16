Глава Рособрнадзора оценил возможность отмены ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе со «Звездой» огласил общее мнение экспертов на тему отмены Единого государственного экзамена. По его словам, все единогласно придерживаются позиции о том, что ЕГЭ в нынешнем его виде отменять нельзя. Музаев признал, что на первых порах госэкзамен имел неотработанные моменты, но впоследствии их удалось устранить.

«Я уже с несколькими ректорами вузов сказал, что хорошо бы подискутировать по поводу альтернативного пути. У некоторых пот на лбу вышел, они сказали, что ни в коем случае нельзя отменять Единый государственный экзамен. Ректорское сообщество признает, что альтернативы на сегодняшний день - и прошлый год это показал - ЕГЭ нет», - заявил глава Рособрнадзора.

Музаев согласился с тем, что до 2014 года к госэкзамену было очень много вопросов по всем предметам. Ликвидировать пробелы удалось, как он отметил, благодаря регионам, взявшим на себя ответственность за проведение экзаменов на своих территориях, и плотной работе над ошибками на федеральном уровне.

«Я не буду говорить о тех экспертах, которые не читали контрольно-измерительный материал, не участвовали в пробном экзамене и не погружались в проблематику. Их мы уберем в сторону. Мы говорим об экспертах в отдельно взятых предметах, экспертах из вузовского сообщества - у этих экспертов на сегодняшний день серьезных вопросов нет», - заявил Музаев.

Ранее он объяснил необходимость изменения формата ЕГЭ. Глава Рособрнадзора заявил, что нюансы, на которые обращают внимание сдающие экзамены школьники, находятся на постоянном контроле и обязательно будут преобразованы.