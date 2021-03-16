Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава Рособрнадзора оценил возможность отмены ЕГЭ

Ирина Лосик
18:40 16.03.2021
Анзор Музаев согласился с тем, что в начале пути у Единого государственного экзамена было множество проблем, но заявил, что к настоящему моменту они уже решены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе со «Звездой» огласил общее мнение экспертов на тему отмены Единого государственного экзамена. По его словам, все единогласно придерживаются позиции о том, что ЕГЭ в нынешнем его виде отменять нельзя. Музаев признал, что на первых порах госэкзамен имел неотработанные моменты, но впоследствии их удалось устранить.

«Я уже с несколькими ректорами вузов сказал, что хорошо бы подискутировать по поводу альтернативного пути. У некоторых пот на лбу вышел, они сказали, что ни в коем случае нельзя отменять Единый государственный экзамен. Ректорское сообщество признает, что альтернативы на сегодняшний день - и прошлый год это показал - ЕГЭ нет», - заявил глава Рособрнадзора.

Музаев согласился с тем, что до 2014 года к госэкзамену было очень много вопросов по всем предметам. Ликвидировать пробелы удалось, как он отметил, благодаря регионам, взявшим на себя ответственность за проведение экзаменов на своих территориях, и плотной работе над ошибками на федеральном уровне.

«Я не буду говорить о тех экспертах, которые не читали контрольно-измерительный материал, не участвовали в пробном экзамене и не погружались в проблематику. Их мы уберем в сторону. Мы говорим об экспертах в отдельно взятых предметах, экспертах из вузовского сообщества - у этих экспертов на сегодняшний день серьезных вопросов нет», - заявил Музаев.

Ранее он объяснил необходимость изменения формата ЕГЭ. Глава Рособрнадзора заявил, что нюансы, на которые обращают внимание сдающие экзамены школьники, находятся на постоянном контроле и обязательно будут преобразованы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:22 Армия
Видео
Не зная преград: кадры подготовки морпехов к АрМИ в Мурманской области
17:44 В стране и мире
Голикова объяснила причину высокой безработицы среди молодежи
17:04 Спорт
Видео
«На таких парнях строится команда»: в «Динамо» рассказали, каким был хоккеист Файзутдинов
15:52 В стране и мире
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц
15:01 В стране и мире
Видео
В России продлено ограничение авиасообщения с Великобританией
Популярное
Популярное
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Шесть демонов экзорцизма: исследователь назвал научные причины «одержимости дьяволом»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.