СК организовал доследственную проверку по факту гибели хоккеиста Файзутдинова
Следователи установят все обстоятельства произошедшей трагедии.
© Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте
Следственное управление СК РФ по Ярославской области организовало доследственную проверку по факту гибели 19-летнего игрока хоккейного клуба «Динамо» города Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова. Об этом сообщается на сайте СУ СК.
«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.
Файзутдинов скончался 16 марта в реанимации после попадания в голову шайбы на матче «Динамо» - «Локо». Шайба попала в незащищенную шлемом сонную артерию. Предстоящие игры КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.