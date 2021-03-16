Спорт Умер 19-летний хоккеист МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы Алена Миронова Предстоящие игры КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове. © Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте Читайте нас на: Хоккеист петербургского клуба МХЛ «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Ему было 19 лет. Юноша был госпитализирован в пятницу, 12 марта, после того, как в игре против ярославского «Локо» ему в голову попала шайба. Предстоящие игры КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика