Умер 19-летний хоккеист МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы
Предстоящие игры КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Тимуре Файзутдинове.
© Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте
Хоккеист петербургского клуба МХЛ «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Ему было 19 лет.
Юноша был госпитализирован в пятницу, 12 марта, после того, как в игре против ярославского «Локо» ему в голову попала шайба. Предстоящие игры КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.