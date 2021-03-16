Фридайвер-рекордсмен Молчанов рассказал об особенностях погружения под лед Байкала

Известный фридайвер Алексей Молчанов рассказал о своем погружении под лед озера Байкал. Спортсмен отметил, что процесс ныряния оказался не настолько сложным, как казался изначально - сказался пятнадцатилетний опыт.

«Технически сложнее, психологически сложнее находиться в темной холодной воде подо льдом. Это дело, которое требует подготовки - я тренируюсь, ныряю больше 15 лет. Это не так страшно - когда начинаешь пробовать, правильно одеваешься, в правильный костюм. Своим примером я стараюсь показать, что это доступно - нырять под лед, смотреть красоты», - рассказал журналистам Молчанов.

Спортсмен отметил, что выбрал Байкал не случайно - на озере толстый лед, который позволяет безопасно организовать ныряние, а само озеро является для спортсмена «символом».

Молчанов погрузился на глубину 80 метров под толщей байкальского льда и установил новый рекорд Гиннесса. Спортсмен является 14-кратным чемпионом мира и президентом ассоциации фридайверов.