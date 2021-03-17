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Астроном назвал главные цели межпланетных путешествий

Светлана Иванова
07:43 17.03.2021
Речь идет о Луне, Марсе и Венере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Doukdouk, imageBROKER, Globallookpress
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Луна, Марс и Венера являются главными целями будущих межпланетных путешествий. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов, рассуждая о перспективах жителей Земли в освоении и колонизации космоса. По мнению астронома, Луну можно считать отличным плацдармом для отработки технологий перед более далекими космическими путешествиями.

«Это близко, лететь туда три дня и в общем можно оттуда эвакуироваться достаточно безболезненно, можно помощь туда послать достаточно быстро, с этой точки зрения. Но, тем не менее, она, конечно, менее пригодна для длительного пребывания и колонизации», - указал Малахов.

Наиболее интересным с точки зрения строительства поселений на других планетах астроном назвал Марс. При этом специалист подчеркнул, что человечеству необходимо решить множество проблем перед колонизацией Красной планеты.

«Марс по климату сильно больше похож на Землю, чем Луна. Там на Марсе все равно куча проблем, гравитация, температура, атмосфера принципиально другие, но, тем не менее, это не Луна, которая вообще безвоздушное небольшое тело с еще меньшей гравитацией», - пояснил астроном.

 По его мнению, Венера в этом списке находится на третьем месте, поскольку из-за экстремальных условий речи о возможности поселиться на планете в привычном понимании этого слова не идет.

«Венера может быть. Какие-то преимущества есть, типа там ближе к Солнцу, теплее. Но там надо понимать, что атмосфера и температура на поверхности настолько жесткие и большие, что там речь идет о какие-то аппаратах, которые висят высоко над поверхностью, типа дирижаблей каких-то», - заявил специалист.

Преимуществом возможной колонизации планет астроном называет возможность обезопасить человечество как вид от вымирания. Как отметил Малахов, Земля несколько раз за свою историю сталкивалась с катаклизмами, которые приводили к массовой гибели живых существ, поэтому исключать повторения подобных сценариев развития нельзя.

«Никто не гарантирует того, что какой-нибудь большой метеорит опять не прилет и не уничтожит нас всех. А если у нас будет более-менее работоспособная колония где-то еще, то мы как вид со всем нашим багажом знаний и умений как-то выживем», - уточнил астроном.

Кроме того, человеку присущи любопытство и экспансионизм, добавил специалист.

При этом Малахов указал, что сначала людям нужно научиться защищаться от негативного влияния космической радиации во время потенциальных космических путешествий.

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