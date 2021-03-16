Госдума приняла закон о «гаражной амнистии» во втором чтении

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии», который позволит россиянам получить в собственность государственные и муниципальные участки, на которых находятся их гаражи. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что закон касается гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года. В основном речь идет о гаражах советского периода. Ко второму чтению была одобрена поправка, распространяющая «амнистию» на земельные участки под металлическими гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.

Ранее в Госдуме был принят проект, которым закрепляется понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании в РФ. Он направлен на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».