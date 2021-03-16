Спорт «Хоккей был его жизнью»: экс-одноклубник о качествах погибшего Тимура Файзутдинова Алексей Курильченко Трагически погибший хоккеист отличался не только спортивными умениями, но и добротой к окружающим. © Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте Читайте нас на: Игрок московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Лихачев поделился с телеканалом «360» воспоминаниями об погибшем коллеге Тимуре Файзутдинове из петербургского «Динамо». По словам Лихачева, хоккеист отличался особыми человеческими и спортивными качествами. «Я точно могу сказать, что Тимур был очень добрым и открытым человеком, который мог поддержать в любой момент. Что касается спорта, он очень сильно любил хоккей, для него это была не просто игра, а это была его жизнь», - рассказал Лихачев. Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет. Юноша был госпитализирован в пятницу, 12 марта, после того, как в игре против ярославского «Локо» ему в голову попала шайба, - он умер в реанимации. Пресс-служба клуба опубликовала текст, посвященный памяти спортсмена. В сообщении отмечается, что Тимур «всегда останется с клубом». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика