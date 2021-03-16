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«Хоккей был его жизнью»: экс-одноклубник о качествах погибшего Тимура Файзутдинова

Алексей Курильченко
16:41 16.03.2021
Трагически погибший хоккеист отличался не только спортивными умениями, но и добротой к окружающим.
«Хоккей был его жизнью»: экс-одноклубник о качествах погибшего Тимура Файзутдинова
© Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте
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Игрок московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Лихачев поделился с телеканалом «360» воспоминаниями об погибшем коллеге Тимуре Файзутдинове из петербургского «Динамо». По словам Лихачева, хоккеист отличался особыми человеческими и спортивными качествами.

«Я точно могу сказать, что Тимур был очень добрым и открытым человеком, который мог поддержать в любой момент. Что касается спорта, он очень сильно любил хоккей, для него это была не просто игра, а это была его жизнь», - рассказал Лихачев.

Тимур Файзутдинов скончался в возрасте 19 лет. Юноша был госпитализирован в пятницу, 12 марта, после того, как в игре против ярославского «Локо» ему в голову попала шайба, - он умер в реанимации. Пресс-служба клуба опубликовала текст, посвященный памяти спортсмена. В сообщении отмечается, что Тимур «всегда останется с клубом».

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