Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

Сахар является главной причиной появления кариеса. При этом в первую очередь влияет не его количество, а частота употребления сладких продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Особенно частота его (сахара – прим. ред.) употребления, даже не объемы, вы можете в два-три приема за день съесть пять килограммов сахара, и вреда будет гораздо меньше чем, если вы по одному грамму двадцать раз день употребите: конфет, печенек, сладкого чая там, газировки и так далее», - пояснил стоматолог.

Он отметил, что одним из способов профилактики заболеваний зубов является коррекция диеты, представляющая собой сокращение частоты употребления пищи, содержащей сахар.

По словам врача, разрушительным для эмали является действие органических и неорганических кислот. В частности, фосфорной кислотой злоупотребляют любители газировки.

«Фосфорная - это у любителей газировки. То есть пускай это будет без сахара, с захарозаменителями кола, все что угодно. По самой рецептуре в каждом газированном напитке, который даже не содержит сахар ни капельки, такое количество кислоты. <…> Растворяется очень большой объем эмали», - указал врач.

Он добавил, что при регулярном употреблении газировки уже через полгода можно увидеть характерное разрушение эмали в виде эрозии и истончения. Также небезопасно для зубов включение в рацион большого количества кислых фруктов.

«Большое количество различных фруктов, различных каких-то кислых блюд на растительной основе тоже очень неплохо разрушают эмаль <…> Яблочная? yапример. У любителей яблок очень часто поражена эмаль. У десны видны блюдцеобразные углубления в зубах именно от постоянного воздействия яблочной кислоты», - рассказал стоматолог.

Антипенко добавил, что неорганические кислоты, включая серную, соляную или фосфорную разрушают зубы гораздо тяжелее, чем органические.