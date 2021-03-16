Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Стоматолог перечислил самые вредные для зубов продукты

Светлана Иванова
15:48 16.03.2021
Речь идет о сахаре, газировке и кислых фруктах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: André Schuster, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

Сахар является главной причиной появления кариеса. При этом в первую очередь влияет не его количество, а частота употребления сладких продуктов. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Особенно частота его (сахара – прим. ред.) употребления, даже не объемы, вы можете в два-три приема за день  съесть пять килограммов сахара, и вреда будет гораздо меньше чем, если вы по одному грамму двадцать раз  день употребите: конфет, печенек, сладкого чая там, газировки и так далее», - пояснил стоматолог.

Он отметил, что одним из способов профилактики заболеваний зубов является коррекция диеты, представляющая собой сокращение частоты употребления пищи, содержащей сахар.

По словам врача, разрушительным для эмали является действие органических и неорганических кислот. В частности, фосфорной кислотой злоупотребляют любители газировки.

«Фосфорная - это у любителей газировки. То есть пускай это будет без сахара, с захарозаменителями кола, все что угодно. По самой рецептуре в каждом газированном напитке, который даже не содержит сахар ни капельки, такое количество кислоты. <…> Растворяется очень большой объем эмали», - указал врач.

Он добавил, что при регулярном употреблении газировки уже через полгода можно увидеть характерное разрушение эмали в виде эрозии и истончения. Также небезопасно для зубов включение в рацион большого количества кислых фруктов.

«Большое количество различных фруктов, различных каких-то кислых блюд на растительной основе тоже очень неплохо разрушают эмаль <…> Яблочная? yапример. У любителей яблок очень часто поражена эмаль. У десны видны блюдцеобразные углубления в зубах именно от постоянного воздействия яблочной кислоты», - рассказал стоматолог.

Антипенко добавил, что неорганические кислоты, включая серную, соляную или фосфорную разрушают зубы гораздо тяжелее, чем органические.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:52 В стране и мире
Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Twitter через месяц
15:01 В стране и мире
Видео
В России продлено ограничение авиасообщения с Великобританией
13:22 В стране и мире
В Кремле высказались против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:24 Спорт
Умер 19-летний хоккеист МХЛ, находившийся в реанимации после попадания шайбы
10:49 Спорт
Овечкин вошел в топ-6 лучших снайперов НХЛ
Популярное
Популярное
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Видео
Шесть демонов экзорцизма: исследователь назвал научные причины «одержимости дьяволом»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.