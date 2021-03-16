Гинцбург рассказал аллергикам о лучшем времени для вакцинации

Людям, страдающим от аллергии, следует прививаться от коронавируса в определенное время года, когда аллергические реакции наименее выражены. Об этом заявил директор института Гамалеи, разработавшего при участии Минобороны вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Тем людям, у которых аллергия на какие-то определенные антигены, надо вакцинироваться. Например, если на цветение, <...> то в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода, надо вакцинироваться. Если у человека аллергия на домашнюю пыль, это труднее, здесь, скорее, наоборот, надо вакцинироваться в летний период, когда люди выезжают за город, где количество пыли меньше», - заявил ученый в ходе брифинга.

Гинцбург отметим, что перед вакцинацией аллергикам следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы определить наилучшее время для прививки. Также ученый отметил, что существует минимальное количество людей, которым вакцинация противопоказана - страдающими от тяжелых аллергических осложнений, таких как отек Квинке и анафилактический шок.

Ранее Александр Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» при длительной изоляции. При длительной изоляции и отсутствии контакта с зараженными COVID-19 уровень антител от может снизиться - при этом человек все еще остается защищен.