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Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» при длительной изоляции

Алексей Курильченко
14:42 16.03.2021
Уровень антител в теле может уменьшиться спустя несколько месяцев.
Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» при длительной изоляции
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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При длительной изоляции и отсутствии контакта с зараженными COVID-19 уровень антител от вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ, может снизиться. Об это заявил директор института Александр Гинцбург в ходе брифинга.

«Если человек провакцинированный находится в изоляции и если он, соответственно, дышит воздухом, который не содержит возбудитель, то по всем законам биологии через 4-5 месяцев количество антител у него, естественно, здорово понизится», - отметил ученый.

Гинзбург подчеркнул, что, несмотря на снижение количества антител, человек все еще остается защищен от коронавируса - вакцина вырабатывает клетки памяти, которые активируются при встрече с возбудителем и вырабатывают антитела в течение 2-3 дней.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что в России от коронавируса вакциной «Спутник V» привились уже более семи миллионов граждан. Также ученый подчеркнул, что каждое государство, которое хочет обезопасить себя от пандемии, должно развивать универсальные технологии, позволяющие создать широкий круг как вакцин, так и диагностических и лечебных препаратов.

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