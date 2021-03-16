Политолог объяснил «небиологическим расизмом» нежелание США делиться вакциной от коронавируса

У США есть рычаги давления на страны Латинской Америки, при помощи которых Вашингтон может попытаться ограничить попадание на местный рынок российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в комментарии «Звезде» заявил политолог, кандидат политических наук Сергей Марков. Так, по мнению эксперта, Соединенные Штаты могут ограничить пересечение границы для тех жителей стран Южной Америки, которые привились российским препаратом.

«Есть общее влияние США на Мексику, очень конкретное, то есть проезд на территорию, может, в какой-то мере в случае, если люди уже вакцинировались. Власти США просто могут не признать вакцинирование российской вакциной. Де-факто могут рекомендовать: хотите, можете прививаться, но вы имейте в виду, когда вы будете приезжать привитые «Спутником V», мы не будем считать вас привитыми», - указал политолог.

Марков пояснил, что Вашингтон со своей стороны не отказывается предоставлять американскую вакцину в страны Латинской Америки, однако согласен сделать это только после того, как будет привито большинство жителей своей страны.

«Они говорят следующее: мы вам потом дадим, когда привьем своих, пройдет еще парочка месяцев... Тогда вам всем, так сказать, и достанется, а пока подождите», - пояснил специалист.

Политолог считает, что нежелание США поделиться вакциной на данном этапе объясняется так называемым «небиологическим расизмом».

«Они (США. - Прим. ред.) как раз приняли решение: сначала сделаем своим, а потом будем давать остальным. Причина простая: мы просто люди первого сорта, раз ты американский гражданин - ты человек первого сорта, раз ты бразильский, мексиканский, немецкий гражданин - ты человек второго сорта. Раз ты там российский гражданин - ты человек третьего сорта. Это такой небиологический расизм», - подчеркнул Марков.

Вместе с тем специалист признал, что вакцинация от коронавируса в Соединенных Штатах Америки идет хорошими темпами. По мнению политолога, этому способствует, с одной стороны, мощная фармпромышленность и отказ обеспечивать другие страны вакцинами - с другой.