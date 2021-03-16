В США признали, что пытались отговорить Бразилию от применения «Спутника V»
Создатели вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» посчитали неэтичными попытки Соединенных Штатов повлиять на продажи препарата. Они обратили внимание на доклад американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), где отражено, что США убеждали Бразилию не закупать российскую вакцину.
В документе указали, что путем препятствования распространению препарата в Южной Америке США якобы отражали ущерб от действий государств, будто бы вознамерившихся усилить свое влияние в этом регионе. В число этих стран вошли Куба, Россия и Венесуэла.
Так, к примеру, для склонения Бразилии в свою сторону США был использован офис атташе по вопросам здравоохранения. Примечательно, что в американском Минздраве официально подтвердили факт давления на другую страну.
«Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», - указали создатели «Спутника V» в своем Twitter.
Они добавили, что усилия по подрыву использования российской вакцины стоят властям человеческих жизней. Ранее РФ и Бразилия договорились о поставках вакцины «Спутник V».