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Умер игравший лейтенанта Джиарделло в сериале «Закон и порядок» актер Яфет Котто

Валентина Пескова
12:04 16.03.2021
Голливудской звезде был 81 год, о смерти киноактера сообщила его жена Тесси Синахон.
Умер игравший лейтенанта Джиарделло в сериале «Закон и порядок» актер Яфет Котто
© Фото: кадр из фильма "Живи и дай умереть", Supplied by FilmStills, Globallookpress
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Киноактер Яфет Котто умер в США на 82-м году жизни. Причина смерти исполнителя многочисленных ролей (на его счету более чем 30 фильмов) не уточняется. О смерти ветерана голливудского кинематографа сообщила его жена Тесси Синахон, с которой они были в браке 24 года.

«Иногда ты играл злодея, но для меня и многих других ты был настоящим героем. Хороший человек, хороший отец, хороший муж и достойная личность, что по сегодняшним временам - настоящая редкость», - написала Синахон в Facebook.

Жена Яфета Котто сообщила, что у актера было еще много планов: учредить собственную религиозную организацию, дать интервью нескольким изданиям и написать книгу. Кроме того, ему недавно поступили предложения сняться в новом фильме серии «Бросок кобры» и неназванном проекте с Томом Крузом.

Яфет Котто широко известен по роли главного злодея (мистера Бига) в восьмом фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», а также по сериалу «Закон и порядок», в котором он сыграл лейтенанта Эла Джиарделло (Джи). Также на его счету работы в фильмах «Чужой», «Бегущий человек», «Афера Томаса Крауна» и других.

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