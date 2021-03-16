Умер игравший лейтенанта Джиарделло в сериале «Закон и порядок» актер Яфет Котто

Киноактер Яфет Котто умер в США на 82-м году жизни. Причина смерти исполнителя многочисленных ролей (на его счету более чем 30 фильмов) не уточняется. О смерти ветерана голливудского кинематографа сообщила его жена Тесси Синахон, с которой они были в браке 24 года.

«Иногда ты играл злодея, но для меня и многих других ты был настоящим героем. Хороший человек, хороший отец, хороший муж и достойная личность, что по сегодняшним временам - настоящая редкость», - написала Синахон в Facebook.

Жена Яфета Котто сообщила, что у актера было еще много планов: учредить собственную религиозную организацию, дать интервью нескольким изданиям и написать книгу. Кроме того, ему недавно поступили предложения сняться в новом фильме серии «Бросок кобры» и неназванном проекте с Томом Крузом.

Яфет Котто широко известен по роли главного злодея (мистера Бига) в восьмом фильме о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть», а также по сериалу «Закон и порядок», в котором он сыграл лейтенанта Эла Джиарделло (Джи). Также на его счету работы в фильмах «Чужой», «Бегущий человек», «Афера Томаса Крауна» и других.