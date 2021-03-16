Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В центре Гамалеи рассказали об особенностях южноафриканского штамма коронавируса

Алена Миронова
12:51 16.03.2021
Утверждается, что этот вирус действительно заразнее исходного и нейтрализуется антителами немного хуже. Однако значимого перелома в пандемии он не принесет.
В центре Гамалеи рассказали об особенностях южноафриканского штамма коронавируса
© Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи, РИА Новости
Читайте нас на:

Выявленный в России южноафриканский штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами. Однако значимого перелома в пандемии он не принесет. Об этом заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог подтвердил, что этот вирус действительно немного заразнее исходного штамма.

«Самое неприятное, что он немножко хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами. Поэтому это очень неприятная новость. Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», - передает «360» слова профессора.

Несмотря на это, вакцина все же нейтрализует его, хоть и в меньшей степени, нежели другие штаммы. Утверждается, что этот вирус связан с клетками лучше, а с антителами хуже - вот почему его сложнее нейтрализовать.

«Сказать, что какой-то катастрофический перелом будет у нас в пандемии, нет, это сказать нельзя», - подчеркнул Альтштейн.

Ранее в России обнаружили южноафриканский штамм COVID-19. Исследования по изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2 проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.