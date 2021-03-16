В центре Гамалеи рассказали об особенностях южноафриканского штамма коронавируса

Выявленный в России южноафриканский штамм коронавируса хуже нейтрализуется антителами. Однако значимого перелома в пандемии он не принесет. Об этом заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог подтвердил, что этот вирус действительно немного заразнее исходного штамма.

«Самое неприятное, что он немножко хуже нейтрализуется антителами, которые вызываются современными вакцинами. Поэтому это очень неприятная новость. Но разойдется этот штамм или не разойдется, не совсем понятно», - передает «360» слова профессора.

Несмотря на это, вакцина все же нейтрализует его, хоть и в меньшей степени, нежели другие штаммы. Утверждается, что этот вирус связан с клетками лучше, а с антителами хуже - вот почему его сложнее нейтрализовать.

«Сказать, что какой-то катастрофический перелом будет у нас в пандемии, нет, это сказать нельзя», - подчеркнул Альтштейн.

Ранее в России обнаружили южноафриканский штамм COVID-19. Исследования по изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2 проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.