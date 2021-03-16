В РФ обнаружен южноафриканский штамм COVID-19

Российские медики выявили в России южноафриканский штамм коронавируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в последнее время в рамках молекулярно-генетического мониторинга изолятов SARS-CoV-2 на территории РФ было взято 8159 образцов клинического материала от лиц, подлежащих обязательному обследованию с учетом эпидемиологических рисков.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, еще два - относящихся к южноафриканскому варианту. Изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что еще в 16 взятых пробах у граждан РФ выявлены другие мутации коронавируса. Работы по выявлению и изучению изменчивости вируса SARS-CoV-2 проводят 14 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.