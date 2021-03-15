Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего дома в Москве
Возгорание было успешно ликвидировано.
© Фото: moscow.mchs.gov.ru
В жилом доме в Москве произошло возгорание на балконах. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Об это сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 12-го этажа были спасены три человека. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении службы.
На данный момент сотрудникам спасательной службы удалось ликвидировать пожар.
Ранее сообщалось в возгорании на многоэтажной парковке в центре Москвы. По данным СМИ, причиной стало короткое замыкание.