В стране и мире Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего дома в Москве Алексей Курильченко Возгорание было успешно ликвидировано. © Фото: moscow.mchs.gov.ru Читайте нас на: В жилом доме в Москве произошло возгорание на балконах. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Об это сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 12-го этажа были спасены три человека. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении службы. На данный момент сотрудникам спасательной службы удалось ликвидировать пожар. Ранее сообщалось в возгорании на многоэтажной парковке в центре Москвы. По данным СМИ, причиной стало короткое замыкание. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика