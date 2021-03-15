На многоэтажной парковке в центре Москвы произошел пожар
По неофициальным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
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В пятиэтажной парковке в центре Москвы произошел пожал, общая площадь которого составила 10 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС.
«Возгорание происходило в подсобном помещении на 2-ом этаже. 2 человека покинули здание самостоятельно, осматриваются медиками», - говорится в сообщении службы.
По данным ТАСС, причиной возгорания стало короткое замыкание. На данный момент пожар ликвидирован.