Чиновник заявил о появлении «украинского штамма» COVID-19

Глава Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил об обнаружении в Ивано-Франковской области Украины нового штамма коронавируса, который обладает признаками «британской» мутации. Об этом чиновник рассказал украинскому изданию «Вести».

«То, что выявили на Буковине - это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ. Среди неприятных - его агрессивность, быстрая распространенность и "молодость"», - заявил Рубан.

Чиновник отметил, что штамм выявлен учеными Института эпидемиологии им. Громашевского еще две недели назад. Информация об открытии была направлена во Всемирную организацию здравоохранения.

Ранее глава ВОЗ заявил о проведении проверки, относительно безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение было принято на фоне сообщений об образовании тромбов у привившихся препаратом.