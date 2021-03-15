Комитет ВОЗ рассмотрит вопрос безопасности вакцины AstraZeneca

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной ассоциации здравоохранения во вторник рассмотрит вопрос о безопасности вакцины компании AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов у привившихся препаратом. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра», - заявил Гебрейесус.

Ранее несколько европейских стан приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о 22 случаях тромбоза. Сегодня использование препарата остановлено во Франции, Италии, Германии и Нидерландах. Также вакцинацию на 15 дней остановила Испания.