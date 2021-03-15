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Использование вакцины AstraZeneca приостановили во Франции, Италии и Германии

Кира Карон
19:28 15.03.2021
Завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату.
Использование вакцины AstraZeneca приостановили во Франции, Италии и Германии
© Фото: Frank Hoermann SVEN SIMON Globallookpress
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что власти Франции приостановили использование вакцины производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. На данный момент ожидается решение Европейского агентства лекарственных средств.

«По рекомендации министра здравоохранения Франции Оливье Верана принято решение о приостановке использования вакцины AstraZeneca. Мы ожидаем, что завтра во второй половине дня EMA опубликует заключение по данному препарату», - сообщил Макрон на пресс-конференции по итогам франко-испанского саммита в Монтобане.

Он также выразил надежду на скорейшее возобновление применения данной вакцины после соответствующего решения европейского агентства. Данный шаг был сделан после аналогичного решения ФРГ.

Также использование этой вакцины на всей территории страны приостановило Итальянское агентство по лекарствам. По сообщению Минздрава республики, такое решение принято из предосторожности «в соответствии с аналогичными решениями других европейских стран».

В Германии также приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Об этом передает портал FOCUS со ссылкой на представителя Минздрава ФРГ.

Ранее AstraZeneca сообщила, что проведенные ею исследования не подтверждают возможность проблемы тромбообразования как побочного эффекта от разработанной ею вакцины.

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