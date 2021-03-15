Нашедшему алкоголь в крови сбитого мальчика судмедэксперту вынесли приговор

В Кировской области вынесли приговор судмедэксперту, который якобы нашел алкоголь в крови сбитого ребенка. Его признали виновным в халатности. Ближайшие полгода осужденного ждут исправительные работы.

Трагедия произошла в июле 2019 года. Автомобиль, за рулем которого находился полицейский в неслужебное время, насмерть сбил 6-летнего мальчика на велосипеде. Местный специалист сделал заключение, будто в крови ребенка содержалось 0,51 промилле алкоголя. Родители погибшего не согласились с данными.

Ранее эксперт отрицал наличие ошибки в результатах проведенной экспертизы. По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина были проведены повторные судебно-медицинские экспертизы.