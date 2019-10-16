«Ошибки нет»: мнение эксперта по делу о кировском «пьяном мальчике»

В июле этого года в Кировской области сотрудник полиции насмерть сбил 6-летнего ребенка. У мальчика в крови обнаружили алкоголь в количестве 0,51 промилле.

Сергей Викторович Насонов, проводивший экспертизу, считает, что ошибки в результатах нет.

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу», - заявил эксперт RT.

Эксперт не уточнил, является ли такое содержание алкоголя в крови для ребенка большим или маленьким. Повторную экспертизу Насонов проводить не будет.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о ДТП в Кировской области. Он поручил ведомству провести повторные судебно-медицинские экспертизы, так как родственники погибшего считают результаты экспертизы неверными и опасаются, что виновный сможет уйти от ответственности.

Это уже не первое дело, связанное с «пьяным мальчиком». Два года назад в Балашихе под колеса машины попал мальчик, в крови которого нашли алкоголь в размере 2,7 промилле. Тогда следствие выяснило, что при отборе образцов крови эксперт специально их загрязнил. Мужчину признали виновным в халатности.