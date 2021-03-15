Минздрав предупреждает о возможном «запуске» старения из-за COVID-19

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева рассказала, что в организме коронавирус, возможно запускает процессы старения.

Также она отметила, что некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения.

«Для этого есть два повода. Один - это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации» - сказала Ткачева на VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

В заключение внештатный гериатр отметила, что помимо основных симптомов COVID-19 — лихорадки, кашля и одышки — у пожилых пациентов возможен еще и делирий, и его тоже нужно включить в список симптомов, которые оценивают при госпитализации и амбулаторном осмотре.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с коронавирусом в Европе. Страны Евросоюза рассматривают возможность поставок российской вакцины «Спутник V». Эту информацию подтвердил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Володин не исключил, что в ближайшие месяцы в России может пройти заседание комиссии ПАСЕ по вопросам борьбы с пандемией.