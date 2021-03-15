Володин обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с COVID-19 в Европе
В ходе встречи со спикером Госдумы тема противодействия коронавирусу стала одной из центральных.
© Фото: Ralph Peters, imago-images.de, Globallookpress
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с коронавирусом в Европе. Страны Евросоюза рассматривают возможность поставок российской вакцины «Спутник V». Эту информацию подтвердил глава Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Хендрик Дамс сегодня в Москве проводит переговоры с руководством палат российского парламента. В ходе встречи со спикером Госдумы тема противодействия коронавирусу стала одной из центральных.
Володин не исключил, что в ближайшие месяцы в России может пройти заседание комиссии ПАСЕ по вопросам борьбы с пандемией.
Ранее в Кремле рассказали о распространении вакцины «Спутник V» за границей. Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» сейчас велик. Он превышает предложение.