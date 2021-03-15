Назван способ продлить жизнь на 25 лет

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова рассказала о способе продлить жизнь на 25 лет. По ее словам, большую роль в этом играют здоровые привычки. Правильный образ жизни нужно начинать вести как можно раньше, и тогда шансы на долгую жизнь увеличатся.

«В принципе по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры», - пояснила Дроздова на онлайн-конференции, которая была посвящена открытию марафона ценностей здорового образа жизни «Поколение ZОЖ».

Ранее врачи и телеведущие Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали, что нежареный арахис, семена тыквы и грецкий орех являются «суперпродуктами», которые помогают продлить жизнь. Дело в том, что в их составе содержится много растительных белков.