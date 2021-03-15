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Илон Маск стал «технокоролем»

Алексей Курильченко
17:23 15.03.2021
Глава компании Tesla получил новое эффектное звание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
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Отныне главу компании Tesla Илона Маска будут звать королем, вернее «технокоролем». Именно такой титул ему присвоили в компании. Об этом говорится в официальном сообщении Tesla на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

Также новое звание получил финансовый директор компании Зак Каркхорн. Теперь он стал «Мастером над монетой». При этом оба сохранят свои прежние должности. Зачем потребовались новые звания и предполагают ли они какие-то особые обязанности, в Tesla не объяснили.

Ранее в Сети были опубликованы 3D-рендеры первого смартфона компании Tesla под кодовым названием Model Pi. По данным СМИ, в устройстве будет установлена солнечная панель для зарядки.

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