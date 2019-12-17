В музее заявили о самопроизвольном открытии купола над Челябинским метеоритом

Сотрудники Исторического музея Южного Урала рассказали, как прямо во время работы выставки над популярным Челябинским метеоритом сам по себе открылся купол. По их словам, витрина поднялась на 10 сантиметров, из-за чего сработала сигнализация и на место сразу же прибыла охрана.

Причины произошедшего неизвестны. Пирамидальный купол над метеоритом оснащен электродвигателями и открывается с помощью пульта управления. Как пишет на своей странице в социальной сети Facebook сотрудник музея, для этого необходимо как минимум задействовать все четыре двигателя по краям купола, а также отключить сигнализацию и получить разрешение.

«Никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся. Мы смеемся: брат Челябинского метеорита передал привет нашему, а тот решил ответить и выдохнул. Смех смехом, а наши тетеньки-смотрительницы в легком шоке до сих пор», - комментирует произошедшее Айвар Валеев.

Мужчина отметил, что накануне случившегося музей посещали одни из многочисленных поклонников небесного тела, но насколько они могут быть связаны с открытием купола, неизвестно.

© Айвар Валеев, Facebook

Напомним, Челябинский метеорит упал в феврале 2013 года. Ударной волной тогда выбило множество окон в домах, были сломаны конструкции и здания. Ущерб от падения оценили в миллиард рублей, а сам метеор разместили в музее, чтобы на него смогли взглянуть все желающие.