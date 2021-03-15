Майданов объяснил решение баллотироваться в Госдуму

Заслуженный артист России Денис Майданов сообщил, что решение баллотироваться в Государственную думу по 122-му Одинцовскому одномандатному округу (Московская область) не было неожиданным. Как пояснил музыкант «Звезде», в конце прошлого года он понял, что может помочь стране не только словом, но и делом.

«Просто в какой-то момент ты понимаешь, что ты можешь помочь не только словом, которое постоянно звучит в твоих песнях, но и делом. Поэтому не вижу тут ничего удивительного, люди растут, люди двигаются, я чувствую в себе силы помочь своей стране», - указал исполнитель.

По словам Майданова, он сосредоточен на вопросах молодежной политики и патриотического воспитания. Певец напомнил, что сам воспитывался на общечеловеческих ценностях, и считает необходимым привить их молодому поколению. Он добавил, что его убеждения все это время находили отражение в творчестве, что заметили поклонники.

«Люди часто подходят после концертов и говорят, что на моих песнях они воспитывают своих детей. Это для меня большой знак народного доверия», - пояснил Майданов.

Он отметил, что хотел бы поработать в комитете Госдумы, который занимается вопросами молодежной политики и патриотического воспитания или в комитете по культуре.

«У меня есть много своих проектов, которые прежде всего касаются молодежной политики, воспитания молодежи, патриотического воспитания и других программ для молодежи нашей страны. Молодежь сейчас находится немного в оторванном состоянии от нас, поэтому необходимо ликвидировать разрыв поколений, и именно от людей нашего поколения зависит многое, в том числе от таких, как я, которых воспитывали на важных больших ценностях», - уточнил музыкант.

Майданов добавил, что у него самого есть двое детей, и он, как родитель, заинтересован в том, чтобы их будущее было счастливым в стране, «чтобы они максимально развивались, как и миллионы других детей».

По словам исполнителя, он пойдет на выборы в Госдуму одномандатником от Одинцовского избирательного округа, где сам живет и чьи проблемы хочет решать.

«Одинцовский округ для меня родной, я в нем живу и, конечно, очень хотел бы ему помогать во многих направлениях. Округ - это большое хозяйство, и депутат должен решать вопросы, касающиеся как конкретных людей, так и инфраструктуры в целом», - пояснил исполнитель.

Денис Майданов - российский певец и автор-исполнитель. В 2017 году получил звание заслуженного артиста России. Многие произведения 45-летнего исполнителя отличает патриотическое звучание.