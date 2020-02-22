Майданов и сотрудники Росгвардии сняли клип ко Дню защитника Отечества

Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Москве приняли участие в съемках клипа на композицию заслуженного артиста РФ Дениса Майданова «Ничего не жаль». Одну из ролей в ролике сыграл сам певец. Он на один день стал в строй с росгвардейцами и лично убедился, насколько ответственную и сложную работу выполняют спецназовцы.

В основу сюжета легли ситуации из повседневной жизни сотрудников спецподразделения, которые каждый день, рискуя жизнью, стоят на страже закона.

По сценарию видеоклипа, двое друзей, которые служат в ОМОНе, героически выполняют свой служебный долг. Один из героев, подвергая свою жизнь опасности, обезвреживает взрывное устройство, а его товарищ тем временем принимает участие в задержании опасных преступников, которые скрываются на автомобиле.