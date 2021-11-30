«Не знаю, чего ждать»: туристка рассказала о подробностях задержки рейса из аэропорта из Санкт-Петербурга в Доминикану

Пассажирка рассказала «Звезде» о подробностях задержки рейса из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Дело в том, что уже более 12 часов более 500 пассажиров не могут вылететь в Доминикану из-за сильного снегопада.

Пассажиры должны были вылететь в час ночи, но рейс перенесли на 8 утра. В объявленное время людей запустили в самолет, однако в 12 часов дня борт еще не взлетел.

«После 12 часов нас выгрузили наконец-то из самолета. В зоне ожидания нам всем ставят какие-то штампы. Не очень понимаем, что происходит. Ставят штампы, что рейс задержан. Но на самом деле говорят, что он вроде как отменен. И на табло за последние полчаса поменялась информация. Что будет на самом деле, мы не знаем. Мы приехали к часу, у нас должен был быть вылет. Потом нам сообщили, что в час мы не вылетим, а вылетим в 8 утра», - рассказала женщина.

По ее словам, спустя некоторое время нескольких человек сняли с рейса за нахождение на борту в состоянии алкогольного опьянения. Остальные пассажиры остались в самолете.

«Спустя некоторое время выяснилось, что техника Пулково за нашим самолетом насыпала гору снега. Ее поехали чистить. Расчистили. За одним тягачом привезли второй. Они оба не смогли сдвинуть с места самолет. Дальше к нам подошел пилот и объяснил, что мы были в "красной зоне" и лететь в час ночи было опасно. Дальше мы уже ждали непонятно чего. Интересно, что в Пулково объявили, будто мы вылетели в 10.48 из аэропорта», - прокомментировала пассажирка.

По ее словам, сейчас пассажиров пытаются разместить в ближайшие от аэропорта гостиницы. Женщина подчеркнула, что вылет задержанного рейса запланирован в 21.00.

Ранее сообщалось, что не только на Санкт-Петербург, но и на Москву обрушился мощный снегопад. По словам синоптиков, циклон «Бенедикт» пришел с Апеннинского полуострова и принес обильные осадки в Москву. Сильный дождь идет с вечера понедельника и в ближайшие часы не прекратится.