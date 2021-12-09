На юго-востоке Москвы произошло смертельное ДТП

Утром в пятницу, 9 декабря, на 17 километре МКАД водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и столкнулся с КАМАЗом.

От полученных травм пассажир «ВАЗ» скончался, водителя с тяжёлыми травмами госпитализировали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Ранее на трассе М-4 «Дон»в Воронежской области произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Инцидент произошел после того, как один из водителей не справился управлением. В результате ДТП никто не пострадал.