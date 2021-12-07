Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На трассе M-4 столкнулось больше десятка машин

Алексей Курильченко
17:53 07.12.2021
В результате инцидента никто не пострадал, повреждены 12 машин.
© Видео: Вконтакте, Аварии | ДТП | Воронежа © Фото: МВД РФ
Читайте нас на:

На 493-м километре трассы M-4 «Дон» произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Инцидент произошел после того, как один из водителей не справился управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

«По предварительным данным, местный житель двигался со стороны города Воронежа в сторону города Москва, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. После чего автомобили, двигавшиеся позади, стали выполнять маневры, во избежание столкновения с автомобилем "Киа Рио", что привело к столкновениям транспортных средств друг с другом. Всего в результате ДТП механические повреждения получили 12 автомобилей. Пострадавших нет», - сообщается на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

Пользователи сети «ВКонтакте» опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что автомобили были буквально разбросаны по трассе. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Архангельске произошло ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили травмы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:17 В стране и мире
Видео
В СК РФ опубликовали первые кадры из МФЦ, в котором произошла стрельба
17:24 В стране и мире
Видео
«Хлопки, детский плач, люди в панике бегают по коридорам»: очевидец раскрыл детали стрельбы в МФЦ
18:12 В стране и мире
Горноспасатели подняли на поверхность еще 13 тел погибших в кузбасской шахте
17:53 В стране и мире
Видео
На трассе M-4 столкнулось больше десятка машин
17:49 В стране и мире
Видео
Путин назвал экономическую динамику в России позитивной
Популярное
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Видео
Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве
Видео
ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Видео
Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.