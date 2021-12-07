На трассе M-4 столкнулось больше десятка машин

На 493-м километре трассы M-4 «Дон» произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Инцидент произошел после того, как один из водителей не справился управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

«По предварительным данным, местный житель двигался со стороны города Воронежа в сторону города Москва, не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. После чего автомобили, двигавшиеся позади, стали выполнять маневры, во избежание столкновения с автомобилем "Киа Рио", что привело к столкновениям транспортных средств друг с другом. Всего в результате ДТП механические повреждения получили 12 автомобилей. Пострадавших нет», - сообщается на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

Пользователи сети «ВКонтакте» опубликовали видео с места инцидента. На кадрах видно, что автомобили были буквально разбросаны по трассе. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее в Архангельске произошло ДТП с участием пяти автомобилей и автобуса. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили травмы.