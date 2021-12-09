В Генеральной прокуратуре выступили за ужесточение наказания за мелкие взятки

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в России подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством.

По его словам, не всегда тяжесть содеянного определяется размером взятки, пусть размер и относительно незначительный.

«Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое - когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями. Оба сценария неприемлемы, однако угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание», - пояснил генпрокурор в интервью РИА Новости.

Ранее жители Московской области начали получать письма от мошенников с требованием оплатить подоходный налог с «детских» и пенсионных выплат. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности. Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ.

В фальшивых уведомлениях сообщается, что получатели должны перечислить 13% НДФЛ от единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей и с осенних пенсионных выплат.