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В Генеральной прокуратуре выступили за ужесточение наказания за мелкие взятки

Кира Карон
07:35 09.12.2021
По словам главы ведомства, угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание.
В Генеральной прокуратуре выступили за ужесточение наказания за мелкие взятки
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что в России подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством.

По его словам, не всегда тяжесть содеянного определяется размером взятки, пусть размер и относительно незначительный.

«Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое - когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями. Оба сценария неприемлемы, однако угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание», - пояснил генпрокурор в интервью РИА Новости.

Ранее жители Московской области начали получать письма от мошенников с требованием оплатить подоходный налог с «детских» и пенсионных выплат. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности. Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ.

В фальшивых уведомлениях сообщается, что получатели должны перечислить 13% НДФЛ от единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей и с осенних пенсионных выплат.

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