Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мошенники нашли новый способ вымогательства денег у пенсионеров

Ян Брацкий
15:01 20.11.2021
Злоумышленники представляются сотрудниками ПФР и требуют перечислить 13% НДФЛ от пенсионных выплат и единовременных выплат на детей.
Мошенники нашли новый способ вымогательства денег у пенсионеров
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Жители Московской области начали получать письма от мошенников с требованием оплатить подоходный налог с «детских» и пенсионных выплат. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности. Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ.

В фальшивых уведомлениях сообщается, что получатели должны перечислить 13% НДФЛ от единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей и с осенних пенсионных выплат.

«Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом. Будьте бдительны, требование об уплате налога высылает только ФНС России, работа с гражданами ведется не через СМС или электронную почту, а исключительно через личный кабинет налогоплательщика или "Почту России"», - говорится в сообщении ведомства.

Месяцем ранее в Москве сотрудники полиции пресекли серию мошенничеств в отношении пожилых граждан. Были задержаны пятеро подозреваемых, которые приехали в столицу из других регионов России и государств ближнего зарубежья.

Злоумышленники, по версии следствия, представлялись сотрудниками государственных и муниципальных организаций и проникали в квартиры московских пенсионеров. Чтобы зайти в квартиру, они говорили о необходимости прочистки вентиляционных каналов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.