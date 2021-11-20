Мошенники нашли новый способ вымогательства денег у пенсионеров

Жители Московской области начали получать письма от мошенников с требованием оплатить подоходный налог с «детских» и пенсионных выплат. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности. Злоумышленники представляются сотрудниками Пенсионного фонда РФ.

В фальшивых уведомлениях сообщается, что получатели должны перечислить 13% НДФЛ от единовременных выплат на детей в размере 10 тысяч рублей и с осенних пенсионных выплат.

«Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом. Будьте бдительны, требование об уплате налога высылает только ФНС России, работа с гражданами ведется не через СМС или электронную почту, а исключительно через личный кабинет налогоплательщика или "Почту России"», - говорится в сообщении ведомства.

Месяцем ранее в Москве сотрудники полиции пресекли серию мошенничеств в отношении пожилых граждан. Были задержаны пятеро подозреваемых, которые приехали в столицу из других регионов России и государств ближнего зарубежья.

Злоумышленники, по версии следствия, представлялись сотрудниками государственных и муниципальных организаций и проникали в квартиры московских пенсионеров. Чтобы зайти в квартиру, они говорили о необходимости прочистки вентиляционных каналов.