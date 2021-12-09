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В посольстве РФ высказались о словах слова сенатора из США о ядерном оружии

Кира Карон
07:11 09.12.2021
Как отметили в посольстве, подобные высказывания – безответственны.
В посольстве РФ высказались о словах слова сенатора из США о ядерном оружии
© Фото: RusEmbUSA Facebook
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В российском посольстве в США прокомментировали заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации конфликта около украинской границы. Как отметили в сообщении, эти слова безответственные и непродуманные.

«Подобные высказывания – безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», - говорится в заявлении посольства в Facebook.

Также было подчеркнуто, что американскому политику, который работает в законодательном органе США, не подобает шутить с ядерным оружием.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обращался к главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой на случай якобы возможного «вторжения России» расширить поставки Киеву оружия. Об этом сообщило издание Foreign Policy. По данным СМИ, в список были включены и системы вооружений, которые планировалось поставить в Афганистан.

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